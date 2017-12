Geen onderzoek naar schenking appartement aan Pechtold

DEN HAAG - De Tweede Kamer doet geen verder onderzoek naar een forse schenking aan D66-leider Alexander Pechtold. Dat antwoord heeft PVV-leider Geert Wilders gekregen op zijn vraag een onderzoek in te stellen.

Maandag werd bekend dat Pechtold van een goede vriend, een Canadese oud-diplomaat, een appartement in Scheveningen heeft gekregen. De D66-politicus beschouwt dit als een privékwestie en liet de gift daarom niet noteren in het geschenkenregister van de Tweede Kamer. Het appartement heeft een waarde van 135.000 euro.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib schrijft aan Wilders dat in de regels niets staat over toezicht op de 'volledigheid en de juistheid' van de vermeldingen in het geschenkenregister. Ook kunnen geen sancties worden opgelegd. Arib laat Wilders verder weten dat het presidium, de dagelijkse leiding, een Kamerlid niet kan bevragen 'naar aanleiding van een persbericht'.



D66-leider leegde de brievenbus

Pechtold kent oud-diplomaat Serge Marcoux al tientallen jaren, uit de tijd dat de D66-politicus in zijn studententijd als chauffeur werkte voor de diplomaat. Toen Marcoux uit Nederland vertrok en zijn Scheveningse appartement behield, zorgde Pechtold onder meer voor de post.

De D66-leider vindt dat giften van familie en nauwe vrienden niet opgegeven hoeven te worden in het geschenkenregister. Dit omdat ze losstaan van het Kamerlidmaatschap.





LEES OOK: Pechtold vindt schenking van Schevenings appartement privékwestie