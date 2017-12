Begraafplaats Rhijnhof hoeft parkeerplaats niet te sluiten

LEIDEN - De Raad van State ziet geen enkele reden om een omstreden parkeerplaats van begraafplaats Rhijnhof in Leiden te sluiten. Dat blijkt dinsdag uit een spoeduitspraak. Buren hadden om een onmiddellijke sluiting gevraagd.

Het parkeerterrein ligt aan de smalle Rhijnhofweg en telt 68 plaatsen. Bewoners van de Rhijnhofweg hadden eerder aan de Raad gevraagd om de parkeerplaats in ieder geval tijdelijk te sluiten totdat er een einduitspraak is. De Raad wijst dat verzoek af.

Het bestuursrechtscollege stelt vast dat het 'overloopparkeerterrein' slechts tijdens heel drukbezochte uitvaarten gebruikt wordt. En dat is niet meer dan één keer per maand. Het parkeerterrein werd vorig jaar wel veel vaker gebruikt tijdens de bouwwerkzaamheden op Rhijnhof. Maar na de voltooiing van de uitbreiding van het crematorium vorige maand is er geen reden meer om het overloopterrein vaker te gebruiken.



Minder overlast

Daarmee is er ook minder overlast voor de bewoners van de Rhijnhofweg. Verder denkt de Raad dat de vergunning voor het gebruik van de parkeerplaats aan de Rhijnhofweg niet zal sneuvelen als het bestuursrechtscollege volgend jaar einduitspraak doet in het conflict tussen Dela, Rhijnhof, de gemeente en de omwonenden.

LEES OOK: Buren begraafplaats Rhijnhof balen van extra parkeerterrein