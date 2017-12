West Wekker: Barney makkelijk door, Orie beste coach

DEN HAAG - Goedemorgen! Was je vroeg naar bed? Dan heb je een boel sportgeweld gemist. Onze Haagse dartstrots Raymond van Barneveld is door naar de tweede ronde van het WK! En dan heb je waarschijnlijk ook gemist wie de winnaars waren tijdens het jaarlijkse sportgala van NOC*NSF.

1. Barney door naar ronde 2

Het ging soepel voor Van Barneveld in Londen gisteravond. Hij klopte zijn tegenstander Richard North met 3-0. In de volgende ronde speelt hij tegen de Australiër Kyle Anderson.



2. Jac Orie is de beste coach

Tijdens het Sportgala in Den Haag werd Sarina Wiegman nog gekozen tot beste coach van het jaar, maar tijdens het landelijke gala werd Jac Orie gisteravond uitgeroepen tot de beste. Het is ook moeilijk kiezen tussen al die top-Hagenaars!





3. Freek Vonk gaat aanval haai showen op tv

Kent u de foto's nog? Freek Vonk ging begin dit jaar naar de Caraïben om rifhaaien te onderzoeken. Het hele verhaal, inclusief beet, is eind december te zien op televisie.

4. Nepverkopers Ziggo in Leiden

De politie waarschuwt dat in Leiden en Voorschoten mensen rondlopen die zich voordoen als verkopers van Ziggo. Ze proberen mensen te interesseren voor glasvezel.

Het weer: er hangen vandaag wat wolken boven je hoofd. Dat is jammer, maar de temperatuur is wel aangenaam. Het wordt een graad of 9.



Vandaag op TV West:

Wegen naar Zee – algemene info :

Sinds woensdag 6 december zendt TV West de serie Wegen naar Zee uit. We volgen de levensloop van drie generaties van zeven Scheveningse vissersfamilies. Welke keuzes bepaalden hun loopbaan en werk? Met hun verhalen delen de Scheveningse families een schat aan nieuw immaterieel erfgoed. Een serie over trots, kracht en vooral: verbondenheid met elkaar.

In deze aflevering:

In deze aflevering de familie Den Heijer (garnalen en visgroothandel).