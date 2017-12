Deel dit artikel:











Supporters VVSB geloven in overwinning tegen Roda JC VVSB-spelers bedanken het publiek tijdens de laatste training | Foto: Omroep West

NOORDWIJKERHOUT - Kan cupfighter VVSB donderdag opnieuw stunten in de strijd om de KNVB Beker? Voor het derde jaar op rij staat het voetbalteam uit Noordwijkerhout in de achtste finale. Tegenstander dit keer is Roda JC. Dinsdagavond was de laatste voorbereiding. Traditiegetrouw met vuurwerk!

Aan de supporters zal het in ieder geval niet liggen, want met zo'n zeventig mensen wordt de training bijgewoond. En donderdagavond krijgt VVSB de steun van zo'n 2600 supporters. Vooral de jongere supporters geloven in een succes tegen de Limburgers. Daarbij speelt het thuisvoordeel een rol. Ook coach Jack Honsbeek acht zijn ploeg niet kansloos: 'Het is de laatste wedstrijd van het jaar. Het is een extra toetje. Na deze wedstrijd gaan de spelers genieten van de vrije dagen. Dus ik verwacht een zeer gemotiveerd en vol energie VVSB.'

Ajax of Feyenoord? Maar was is dat toch met VVSB? Geen van de Nederlandse topclubs heeft de afgelopen drie jaar achter elkaar de achtste finales bereikt. De club uit Noordwijkerhout wel. Twee jaar geleden zelfs de halve finale. Voorzitter Arjan Broekhof denkt dat het heeft te maken met het enthousiaste en trouwe thuispubliek: 'Dat inspireert de spelers natuurlijk ook weer. Een leuke sfeer, en ja een klein beetje geluk en iets meer inzet dan normaal. En dan kan zoiets gebeuren, dat blijkt.' Toch blijft Broekhof realistisch. De kans dat VVSB van Roda JC wint is tien procent. Maar een overwinning sluit hij dus niet uit. Mocht het zover komen, dan hoopt hij op een mooie tegenstander in de kwartfinale: 'Die jongens hebben al zoveel rondes gewonnen. En elke keer hoop je op Ajax uit, Feyenoord uit. Laten we daar toch maar weer op hopen.' Maar dan moet er donderdagavond 18.30 uur wel eerst van Roda JC worden gewonnen.