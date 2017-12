Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop op de N14 De auto sloeg na de botsing over de kop. (Foto: Regio15)

VOORBURG - Een auto is dinsdagochtend rond 5.30 uur over de kop geslagen op de N14 bij Voorburg. Dit is de weg tussen Den Haag en Leidschendam. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A4, na een aanrijding.

De twee inzittenden zijn zelf uit de auto gekomen en wilden waarschijnlijk vluchten, aldus de politie. Een van hen is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Bij de bestuurder is een bloedproef gedaan om te kijken of hij alcohol of andere verboden middelen had gebruikt. De weg tussen Voorschoten en de aansluiting met de A4 was tot 9.00 uur afgesloten. ANWB-woordvoerder Jon Bakker adviseerde automobilisten om te rijden via de A12. Volg hier alle actuele verkeersinformatie