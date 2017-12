Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop op de N14, deel weg dicht De auto sloeg na de botsing over de kop. (Foto: Regio15)

VOORBURG - Een auto is dinsdagochtend rond 5.30 uur over de kop geslagen op de N14 bij Voorburg. Dit is de weg tussen Den Haag en Leidschendam. Twee inzittenden zouden uit de auto geslingerd zijn. Een van hen is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A4, na een aanrijding. Vanwege het ongeluk is een tunnelbuis van de Vliettunnel richting de A4 afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Verschillende hulpdiensten werden opgeroepen. De weg is dicht tussen Voorschoten en de aansluiting met de A4. Volgens nieuwssite Regio15 dit 'waarschijnlijk nog enkele uren' zo, in verband met onderzoek. ANWB-woordvoerder Jon Bakker adviseert automobilisten om te rijden via de A12. Volg hier alle actuele verkeersinformatie