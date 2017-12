'Laten zien dat het leven van sekswerkers niet veel anders is dan dat van bezoekers expo'

DEN HAAG - Om vooroordelen tegen sekswerkers weg te nemen, laat het Haagse kunstproject Bemin de kwetsbare menselijke kant zien van prostituees in de seksindustrie. Bezoekers kunnen een tocht langs rood verlichte raamstraten maken, zelf een peeskamer in gaan en achter de ramen zitten.

Als je op een glijmiddelpomp drukt, hoor je een verhaal van één van de sekswerkers. 'Het is een interactieve kunstervaring', vertelt Jacomien Veldboom van Spot 46 - het informatie- en adviescentrum voor sekswerkers in de regio Haaglanden. Spot46 spreekt niet over hoeren of prostituees maar over sekswerkers omdat ze dat een meer respectvolle naam vinden.

'Bij de tentoonstelling horen bezoekers hier allemaal verhalen over het leven van sekswerkers en zien kunstwerken die gemaakt zijn door sekswerkers en kunstenaars. Dit moet bezoekers helpen zich te verplaatsen in het leven van sekswerkers: dit zijn zowel mannen, vrouwen en transgenders.'



We willen bezoekers inzicht geven in het leven van sekswerkers Jacomien Veldboom van Spot 46

Veldboom noemt de expositie 'best wel leuk'. 'Je kan bijvoorbeeld achter het raam gaan zitten en je komt in een kamer in een bordeel te zitten.' Maar het gaat niet om lol, benadrukt ze. 'We willen bezoekers inzicht geven in het leven van sekswerkers. Dat is niet alleen maar grappig. Je zal verhalen horen over hoe moeilijk het werk af en toe voor hen is. Ze lopen bijvoorbeeld tegen veel vooroordelen aan.'

Met de expositie willen de bedenkers laten zien dat er ook een andere kant is. 'Dus komen er ook verhalen aan bod over bijvoorbeeld hun kinderen. Dat zij goede ouders zijn en ook andere interesses hebben: bloemschikken, tekenen... We hopen dat dit herkenning oproept bij bezoekers. Dat die zien dat dit leven niet niet veel anders is dan dat van hen.'



'Best wel geheim'

De deelnemende sekswerkers blijven overigens anoniem, op verzoek van henzelf. 'Dit heeft te maken met het feit dat het best wel geheim is dat ze dit werk doen. Vaak weten niet alle familieleden dit. Dat speelt mee.'

Het project is bedacht door kunstenares Esmeralda Detmers. Bemin is tot 7 januari iedere woensdag tot en met zaterdag te bezoeken op de Stille Veerkade 19 in Den Haag.

