Politie trekt wapen bij aanhouding man in Naaldwijk De verdachte had een vuurwapen bij zich. (Foto: Facebook politie Westland)

NAALDWIJK - In Naaldwijk is dinsdagavond een man met een vuurwapen aangehouden. De politie was getipt door iemand die het wapen had gezien.

Bij de arrestatie van de man trokken de agenten hun wapen. De verdachte bleek inderdaad een vuurwapen bij zich te hebben. Hij is vastgezet.