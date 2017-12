Agenten betrokken bij dood Mitch Henriquez horen uitspraak

DEN HAAG - Tweeënhalf jaar na de fatale arrestatie van Mitch Henriquez doet de rechter donderdagmiddag uitspraak of de twee betrokken agenten iets te verwijten valt. Het Openbaar Ministerie acht de twee agenten schuldig aan mishandeling, maar vroeg de rechter geen straf op te leggen.

Henriquez overleed eind juni 2015 na zijn arrestatie tijdens het festival Night in the Park in het Haagse Zuiderpark. Hij riep tegen agenten dat hij een wapen bij zich droeg en wees daarbij naar zijn kruis. Bij zijn arrestatie verzette hij zich zo heftig, dat er vijf agenten nodig waren om hem in bedwang te houden. Een dag later overleed de 42-jarige Arubaan.

Na jaren van onderzoek startte vijf weken geleden het proces tegen de twee agenten. In totaal zijn dertig politiegetuigen, vijftig gewone getuigen en zeven deskundigen gehoord. De twee agenten worden in de rechtszaal aangeduid als DH01 en DH02. Ze hebben tijdens het proces afgeschermd in de rechtbank gezeten en spraken met vervormde stemmen. Alleen de rechters, officieren van justitie en hun eigen advocaten konden de twee zien.



Nabestaanden

De nabestaanden van Henriquez hebben meerdere keren en op verschillende manier tevergeefs geprobeerd de identiteit van de agenten te achterhalen. Uit onvrede over de gang van zaken besloten ze halverwege om niet langer aanwezig te zijn bij de rechtszaak.

Onder anderen de moeder, zussen en neef waren tot dan toe bij nagenoeg alle zittingen aanwezig. Ze hebben volgens hun advocaat Richard Korver het gevoel dat ze in een 'spookproces' zitten, waarbij de agenten 'de hand boven het hoofd' wordt gehouden.



Acuut stresssyndroom

De rechtszaak zou eigenlijk eerder dit jaar al worden behandeld. Toen kwamen de advocaten van de twee agenten echter met een nieuw deskundigenrapport over de doodsoorzaak: niet de omstreden nekklem, maar een acuut stresssyndroom veroorzaakt door zijn hevige verzet werd Henriquez fataal.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak vorige maand, werden de verschillende deskundigen het niet met elkaar eens. Dit weekeinde werd een nieuw rapport gepubliceerd van onderzoeksbureau IFS waarin juist wel weer de nekklem als doodsoorzaak werd genoemd.

