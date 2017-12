Gulle gever gezocht; man betaalt zomaar restaurant voor twee dames

DEN HAAG - Zomaar een rekening voor iemand betalen, wie doet dat tegenwoordig nog? Dit moeten de Haagse Estephanie en haar vriendin ook gedacht hebben toen een onbekende man bij het Surinaamse restaurant Warung Mini hun eten betaalde. De twee dames willen de man nu graag bedanken en zijn daarom naar hem opzoek via social media.

De man wandelde maandag samen met zijn zoontje het restaurant binnen. Het was erg druk in de zaak en er was geen zitplek. Hierdoor waren de man en zijn zoontje genoodzaakt om in eerste instantie het eten te moeten afhalen, maar het jongetje wilde graag roti in het restaurant eten. Zo schrijft Estephanie op Facebook.

Omdat Estephanie en haar vriendin toch aan een vierpersoonstafel zaten, riep ze de man om bij hen te komen zitten. Nadat de man en zijn zoontje klaar waren met eten, bedankten de man Estephanie en ging afrekenen. En wat bleek? De man had niet alleen voor zijn zoontje en hem betaald, maar ook voor Estephanie en haar vriendin.



Zoektocht

Aangezien de twee dames de man op dat moment niet hebben kunnen bedanken, willen ze dat alsnog doen. Via Facebook is Estephanie nu opzoek naar deze gulle gever. Het bericht is inmiddels al bijna 200 keer gedeeld.

