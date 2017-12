Ook laatste verdachte dubbele moord Zoetermeer op vrije voeten

ZOETERMEER - De enige verdachte die nog vastzat voor betrokkenheid bij de dubbele moord op vader en zoon Van Doorn in Zoetermeer in april komt op vrije voeten. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie donderdag naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

De man, Achraf M. (26), zou vrijdag voor het eerst voor de rechter staan in een zogenoemde pro-forma zitting. Maar die zitting gaat niet door omdat het Openbaar Ministerie de dagvaarding intrekt. 'Er is geen aanvullend bewijs beschikbaar ' dat kan aantonen dat M. er vanaf wist dat de personen die hij hielp iemand zouden gaan vermoorden', laat het OM weten.

In september hield de politie kort na elkaar twee Amsterdammers aan. M. was een van hen. Volgens De Telegraaf zou hij samen met de auto waar de schutter in reed, de dag voor de liquidatie, van Amsterdam naar Zoetermeer zijn gereden.



Vermoedelijk moordwapen teruggevonden

Op de dag van de moord werd ook een derde verdachte opgepakt. Hij werd betrapt toen hij in Rotterdam probeerde de vluchtauto in brand te steken. De schutters verruilden na de moorden hun BMW voor een andere auto. De BMW lieten ze brandend achter in een woonwijk Zoetermeer. In de auto is later het vermoedelijke moordwapen teruggevonden.

In de andere auto, die in Rotterdam achterbleef is nu een DNA-spoor ontdekt op een broek. Dat spoor wordt nu verder onderzocht en zou wel eens van de schutter kunnen zijn.



Motief nog altijd onduidelijk

In de zaak van de moord op de vader en de zoon is nog veel onduidelijk. Het motief voor de dubbele moord is nog altijd niet opgehelderd. De politie houdt er rekening mee dat de twee daders die de moord hebben uitgevoerd, hiervoor zijn ingehuurd door iemand die blijkbaar een conflict met één of beide slachtoffers had. Volgens de politie was vader Van Doorn actief in het criminele circuit.

Vader en zoon Van Doorn werden opgewacht op een industrieterrein aan de Edisonstraat in Zoetermeer. Ze werden in hun auto doodgeschoten.

