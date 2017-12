Deel dit artikel:











Vijf last minute tips voor het kerstdiner van je kind Beeldbewerking: Omroep West

REGIO - Het is een stressvolle week voor een hoop ouders, want veel kinderen op de basisschool hebben weer een kerstdiner op school. En wat geef je aan je kind mee als je echt geen tijd hebt om uren in de keuken te staan - of het misschien gewoon even vergeten bent? Omroep West heeft wat (makkelijke) inspiratie voor je op een rij gezet, waarmee je toch de show steelt.

Een ei hoort erbij! Maak lekkere gevulde eieren. Simpeler kan bijna niet, maar toch zal je scoren met dit lekkere hapje. En het ziet eruit alsof het meer moeite heeft gekost dan het eigenlijk was.

Zoetigheid doet het altijd goed en makkelijker dan dit kan bijna niet: Soesjes! Als het je teveel werk is om ze zelf te maken, dan kan je ze gewoon kant en klaar kopen. Hoef je ze alleen maar op tijd uit de vriezer te halen.

Nog meer zoetigheid met deze kerstboom brownies. Je bakt de brownies zelf, of snijdt de driehoeken gewoon uit een kant en klaar pak brownies. Dan hoef je ze alleen nog te versieren. Ook gezellig om dat leuke klusje aan je kind te geven.

Geef je je kind toch liever een gezonde optie mee? Maak dan spiesjes. Met fruit, of groente. Kerstomaatjes en basilicum bijvoorbeeld, oud-Hollandse kaas en worst. Lekker (gezond), maar toch snel gemaakt.

Niet de makkelijkste uit het rijtje, wel de leukste. Deze kerstboom van kaasstengels is een gegarandeerd succes. En door ze samen te smelten zijn kaasstengels een stuk leuker mee te nemen dan als ze in een bakje zitten.