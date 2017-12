Voorbeschouwing ADO – PEC: Inzetbaarheid Zwinkels en Beugelsdijk twijfelachtig, Kuipers start

DEN HAAG - Ook tegen PEC Zwolle wordt het voor ADO-trainer Fons Groenendijk weer een puzzel om zijn opstelling te maken. De inzetbaarheid van Robert Zwinkels en Tom Beugelsdijk is momenteel nog twijfelachtig. Thomas Meissner is geschorst waardoor de spoeling achterin dun wordt. Nick Kuipers lijkt daarom sowieso te starten. De verdediger debuteerde afgelopen week tegen PSV.

Vermoedelijke opstelling:

‘Het is een lastige puzzel. Ik kan dat nu niet zeggen of Beugelsdijk en/of Zwinkels spelen. Dat hangt van de komende dagen af. Ook nu zullen we weer laat een beslissing nemen. Zwinkels heeft een forse kneuzing. Hij werd twee keer flink ondersteboven gelopen door Lozano. Daar heeft hij last van gehad. Met name de weke delen. Gelukkig geen botbeschadiging. Het is puur de kneuzing’, aldus trainer Groenendijk.

Mocht Zwinkels niet spelen dan is Tim Coremans zijn vervanger. Indien Tom Beugelsdijk de wedstrijd tegen PEC Zwolle niet haalt, dan speelt Groenendijk met Nick Kuipers en Danny Bakker als centraal duo. Indien Beugelsdijk wel kan spelen speelt hij samen met Kuipers in de as.



Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Ze doen het fantastisch. Ik vind het echt knap. Er zit heel veel voetbal in de ploeg, ik heb ze dinsdagavond bekeken in de bekerwedstrijd tegen NEC. Ze hebben slimme spelers en goede spelers die zich ook ontwikkelen. In vergelijking met vorig jaar doen ze het veel beter, toen hadden ze veertien punten bij de winterstop. Nu meer dan dertig, daar kan je alleen maar je pet voor afnemen.'

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en PEC Zwolle van vorig seizoen stond in het teken van het afscheid van Gervane Kastaneer. De aanvaller stond op het punt om een transfer naar FSV Mainz 05 te maken, maar raakte tegen Zwolle geblesseerd aan zijn oog waardoor de overgang in het water viel. Hij maakte in de eerste helft nog wel de openingstreffer, maar dat bleek niet genoeg voor de winst. PEC Zwolle won met 2-1.



Uitgelicht:

In het seizoen 2014/2015 won ADO de ontmoeting met PEC Zwolle met 3-2. In de 92e minuut zat iedereen van ADO Den Haag in zak en as na de gelijkmaker van Saymak. Een minuut later ontploft het stadion als Michiel Kramer uiteindelijk de winnende maakt.



Mis niks van ADO Den Haag – PEC Zwolle:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en PEC Zwolle is live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via Facebook, Twitter en Instagram is de laatste wedstrijd van het kalenderjaar te volgen.