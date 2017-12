Beatrix, Laurentien en Constantijn bij Holland Dance Festival

DEN HAAG - Prinses Beatrix, prins Constantijn en prinses Laurentien zijn donderdag 25 januari aanwezig bij het Source of Inspiration-gala. Dat is de opening van het Holland Dance Festival in het Zuiderstrandtheater in Den Haag.

Tijdens het Source of Inspiration-gala is een selectie van hoogtepunten van vorige edities van het festival te zien. Het Zweedse Skanes Dansteater verzorgt het inclusieduet 'Dare to wreck'. Daarnaast is er een speciaal gastoptreden van het Russische Perm Opera and Ballet Theatre met een choreografie van Goyo Montero. Ook wordt tijdens het gala de Jiří Kylián-ring uitgereikt aan iemand een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de dans in Nederland.

Tijdens het Holland Dance Festival worden meer dan vijftig voorstellingen geprogrammeerd waarin dansers uit negentien landen optreden. Zo'n 95 procent van het programma is voor het eerst in Nederland te zien.



Den Haag, Delft, Rotterdam en Amsterdam

Het tweejaarlijks evenement vond in 1987 voor de eerste keer plaats. De zestiende editie - die plaatsvindt van 25 januari tot en met 11 februari - is verdeeld over Den Haag, Delft, Rotterdam en Amsterdam.

