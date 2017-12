Deel dit artikel:











Damhert in duingebied mocht worden afgeschoten Damhert | Foto: Archief

NOORDWIJK - De ontheffing voor het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen tussen Noordwijk en Zandvoort is in 2016 terecht afgegeven. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in een zaak die was aangespannen door de Dierenbescherming en de Faunabescherming. Ook de ontheffing voor nationaal park Zuid-Kennemerland blijkt terecht afgegeven.

Volgens de Dierenbescherming en de Faunabescherming is het doden van damherten niet nodig en hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland de keuze voor het doden van de dieren onvoldoende onderbouwd. De rechter gaf de organisaties eerder geen gelijk. Daarom stapten ze naar de Raad van State. De Raad van State wijst erop dat de populatie sterk is gegroeid en dat dit voor problemen zorgt. Zo gebeurt het begrazen zo zo intensief dat planten- en bloemensoorten zijn verdwenen. Ook komen er vrijwel geen reeën meer voor omdat er voor hen geen voedsel meer is. Verder zijn er steeds meer aanrijdingen met damherten. LEES OOK: Ruim 1440 damherten afgeschoten in Waterleidingduinen bij Noordwijk