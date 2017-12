Berover meldt zich na slapeloze nachten

ALPHEN AAN DEN RIJN - De berovingen die hij pleegde in Alphen aan den Rijn en Dordrecht bezorgden een man uit Dordrecht zoveel slapeloze nachten dat hij zichzelf bij de politie heeft gemeld. De 23-jarige man zegt spijt te hebben van zijn daden.

Wanneer de beroving in Alphen precies plaatsvond, is niet bekend. De beroving in Dordrecht dateert van april 2011. Daar maakte de man een telefoon en een portemonnee buit.

Naar aanleiding van de bekentenis van de Dordtenaar hield de politie in verband met de beroving in Dordrecht nog een tweede verdachte aan. Het gaat om een 22-jarige man, ook uit Dordrecht.