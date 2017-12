'Wie wil straks mijn huis nog kopen?', vrouw vreest overlast van weg en stapt naar Raad van State

MAASDIJK - Monique de Bruin vindt het 'belachelijk' dat de gemeente Westland haar monumentale woning aan de Maasdijk in Maasdijk niet wil kopen. Zij verwacht veel overlast van de verbindingsweg Maasdijk-Maasdijkplein die op dit moment wordt aangelegd. 'Er rijden straks op acht meter afstand 12.000 auto’s per dag recht op mijn huis af', betoogde De Bruin woensdag bij de Raad van State.

Volgens de gemeente kost het aankopen van De Bruins huis een ruim half miljoen euro. 'Als we dat zouden doen, is het hek van de dam, want er zijn veel woningen die door bedrijvenpark Honderdland onder druk komen te staan.'

Westland wil voor het huis van De Bruin wel een scherm laten bouwen van 5.500 euro en dat voor 3.500 euro verfraaien met planten. Dat scherm moet de overlast van koplampen verminderen. Daarnaast oppert de gemeente nieuwe gordijnen te betalen voor de slaapkamer op de eerste verdieping van De Bruins huis, omdat het scherm maar een meter hoog zou worden.



Veel schade

De Bruin benadrukte voor de Raad van State dat de aanleg van de weg haar veel schade berokkent. 'Wie wil mijn huis nog kopen straks?', vroeg zij zich af. Daarnaast beklaagde zij zich erover dat de gemeente 'nooit met haar heeft overlegd'. Dat bestrijdt de gemeente. De Raad van State - die de gemeente opperde een kantoor van het monument te maken zodat een eventuele aankoop geen weggegooid geld is - doet over zes weken uitspraak.





