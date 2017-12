Deel dit artikel:











Vier aanhoudingen voor drugshandel Foto: ANP

DEN HAAG - De politie heeft vier mannen aangehouden in Den Haag die verdacht worden van de handel in verdovende middel. Ook nam de politie dinsdag cocaïne en vuurwapens in beslag.

De politie onderzocht - naar aanleiding van een tip - een bedrijfspand aan de Hoefkade in Den Haag. Daar werden twee verdachten, een 33-jarige en 39-jarige man aangehouden. Verder werden drie woningen aan de Beetsstraat, Kemperstraat en de Forellendaal onderzocht. Nog twee mannen van 40 en 37 werden daar aangehouden.



XTC en versnijdingsmiddelen In één woning werd twee kilo cocaïne gevonden, ook lagen daar twee vuurwapens aangetroffen. Verder werden er ruim 180 XTC pillen, meerdere kilo’s vermoedelijke versnijdingsmiddelen en verpakkingsmaterialen voor de handel in verdovende middelen in beslag genomen.