Trajectcontrole op N11 moet weg veiliger maken

ALPHEN AAN DEN RIJN - Op de N11 tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk komt vanaf 2019 trajectcontrole. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) bekendgemaakt.

In totaal krijgen twintig gevaarlijke N-wegen (vaak provinciale wegen) vanaf eind volgend jaar trajectcontroles om de verkeersveiligheid te verhogen. De aan elkaar gekoppelde flitspalen, die de gemiddelde snelheid over een bepaalde afstand meten, komen op wegen met veel verkeer en ongelukken. De N11, tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude-Rijndijk, wordt ook genoemd als nieuwe locatie.

Volgens het OM blijkt uit analyses dat op deze wegen relatief meer verkeersslachtoffers vallen dan op andere wegen. In overleg met politie is gekeken naar het ongevalspercentage, het aantal snelheidsovertredingen en de risicofactoren.





Boete

Het gaat om wegen waar een maximumsnelheid van zowel 80 als 100 kilometer per uur geldt. Van eind 2018 tot en met eind 2019 worden alle twintig trajectcontroles in fases geplaatst en aangezet. Wie te hard rijdt, krijgt dan een boete.Het OM verwacht dat alle twintig nieuwe installaties in 2019 aan zullen staan.

