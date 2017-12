Deel dit artikel:











Rondje om het stadhuis schaatsen in Gouda

GOUDA - In Gouda kan je voor het eerst een rondje rond het stadhuis schaatsen. Al jaren is er eind december een krabbelbaan op de Markt, maar nu dus een echte schaatsbaan. Tweehonderd meter lang is de baan.

Goudse schoolkinderen mochten woensdagochtend de spits afbijten en als eerste de schaatsen onderbinden voor een tochtje rond het monumentale stadhuis. Jaarlijks komen er rond de 5000 kinderen een rondje schaatsen tijdens de Brede School Schaatsweek.

