Provincie plaatst windmolens bij Zoetermeer

ZOETERMEER - Op het bedrijventerrein van Prisma in de gemeente Lansingerland komen minimaal vier windmolens. Nog voor 2020 wil de provincie Zuid-Holland op deze locatie nabij Zoetermeer de nieuwe turbines neerzetten.

Het Prisma terrein is één van de zeventien locaties in Zuid-Holland waar de komende jaren windmolens komen. Zestien daarvan liggen in de regio Rijnmond. In Zuid-Holland komen er naar verwachting zo'n 35 windmolens bij.

Het streven van de provincie is om met de windmolens 105 megawatt (MW) windenergie op te weken. Een moderne windmolen heeft een vermogen van ongeveer 3 MW en levert per jaar ongeveer 6.6 miljoen kilowattuur. Eén molen levert stroom voor 2000 huishoudens, kan 350 sportvelden verlichten of meer dan 100 kermissen laten draaien.



Geen verzet

Tegen de komst van de windmolens bij Prisma is geen verzet geweest. De locatie is door de gemeente Lansingerland zelf bij de provincie aangedragen om windmolens te bouwen. Er is zelfs nog een onderzoek gaande om te kijken of er meer dan vier windturbines kunnen komen.

