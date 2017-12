Stalkers worden slimmer: 'Alles wat ik deed op mijn telefoon kon hij zien'

DEN HAAG - Stalkers worden technisch steeds slimmer. Daarom krijgen vier vrouwenopvangorganisaties in Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Rotterdam sinds kort ondersteuning van SafetyNed. Hun techteam weet alles over de laatste technologische ontwikkelingen en hoe stalkers de techniek misbruiken.

Suzanne -niet haar echte naam- heeft jaren te maken gehad met huiselijk geweld. Ze vlucht naar een opvanghuis, weg van haar ex-man. 'Alles wat ik deed op mijn telefoon kon hij zien, berichten die ik stuurde, foto's die ik maakte. Toen ik naar de crisisopvang ging heb ik een auto van een kennis geleend, omdat er onder mijn eigen auto een GPS-tracker zat,' vertelt ze.

Bij de crisisopvang levert Suzanne haar telefoon in. Ze koopt een prepaid telefoon om contact te houden met haar familie. Haar begeleider Shakita Mahangoe ziet veel meer vrouwen die op deze manier worden gestalkt. 'Partners installeren spyware programma's of apps op een mobieltje, zodat ze van een afstand toegang hebben tot de telefoon.'



Spioneren via wifi

Het techteam van SafetyNed helpt slachtoffers hun digitale veiligheid te vergroten. Sommige stalkers gaan heel ver, vertelt Gjalt Hofstra: 'Iemand kan een wifi hotspot aanmaken onder de naam van het café waar jij bent. Als je op die plek wifi opstart, denk je dat je op het wifinetwerk van het café zit, maar eigenlijk zit je op een hotspot van een ander. En die kan met jou meekijken wat je doet.'

Het techteam helpt slachtoffer en traint hulpverleners, zoals Shakita. 'Er is veel onwetendheid, de technologie gaat heel snel. Medewerkers krijgen training over wat ze moeten doen, hoe ze alert kunnen zijn, wat je in moeten stellen. Dat is gewoon belangrijk.'



Nieuwe telefoon

Suzanne woont inmiddels niet meer in een opvanghuis. Maar ze blijft op haar hoede: 'Ik heb een nieuwe telefoon gekocht, de locatie-instellingen staan uit. Ik heb alles vernieuwd, mijn email, telefoonnummer, alles.' Ze is heel terughoudend met social media. 'Ik durf het gewoon niet, bang dat hij me toch vindt.'