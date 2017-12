Man aangehouden na schietincident

DEN HAAG - De politie heeft afgelopen nacht een 39-jarige man aangehouden die in de Boele van Hensbroekstraat een taxichauffeur en zijn passagiere beschoten zou hebben. De man zit momenteel nog steeds vast. De agenten werden eerder die nacht aangesproken door de taxichauffeur, die vertelde dat hij was beschoten.

Het incident gebeurde toen de taxi was gestopt in de Boele van Hensbroekstraat. Een gwapende man, een bekende van de twee inzittenden van de taxi, kwam lop de auto afgelopen, begon te schelden en loste een schot in de richting van de wagen. De taxichauffeur sloeg op de vlucht, maar de schutter zette de achtervolging in. Beide auto's reden met hoge snelheid door de stad, tot de taxichauffeur een politieauto zag en de aandacht van de agenten wist te trekken.

De schutter kon enige tijd later in zijn huis aan de Boele van Hensbroekstraat worden aangehouden. In het huis werden nog twee andere mannen, een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 45-jarige inwoner van Den Haag aangehouden. Zij mochten na een tijdje het politiebureau weer verlaten, omdat ze volgens de politie niets met het incident te maken hebben.



kogelgat in auto

Bij het sporenonderzoek werden een patroonhuls en een kogelinslag in een geparkeerde auto aangetroffen. In de woning waar de verdachte verbleef vonden de agenten nog een huls en een patroon. De auto van de verdachte is voor onderzoek in beslag genomen. De politie doet nog steeds onderzoek naar het vuurwapen.

