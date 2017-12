Terrassen Westland mogen in 2018 uur langer lopen

WESTLAND - De horeca in de gemeente Westland mag de terrassen volgend jaar een uur langer openhouden. Ook mag er muziek worden gedraaid op het terras. In de zomer betekent het dat je tot één uur 's nachts buiten kan zitten bij een Westlandse horecagelegenheid.

Een meerderheid in de gemeenteraad besliste in september dat de verruiming van de openingstijden er moet komen, nadat was gebleken dat daar behoefte aan is. Het college van B&W heeft nu besloten tot een proef van een jaar. Van 1 april tot en met 30 september mogen de terrassen tot één uur 's nachts open zijn, de rest van het jaar tot middernacht.

Met de proef wordt afgeweken van de bestaande regels. Begin 2019 wordt de proef geëvalueerd. Na die evaluatie worden de bestaande regels dan eventueel aangepast.