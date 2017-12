Heb jij nog speelgoed thuis? Doneer het aan Stichting Vrienden van Luuk

NOOTDORP - Edith Gunneman uit Nootdorp heeft SuperDebby ingeschakeld. Ze heeft namelijk aardig wat speelgoed nodig om uiteindelijk een rolstoelbus voor haar 6-jarige zoontje te kunnen kopen.

Luuk, het zoontje van Edith, heeft een zeldzame chromosoomafwijking. Daarnaast heeft hij ook het ESES-syndroom. Dat houdt in dat Luuk tijdens zijn slaap heel vaak epileptische aanvallen krijgt. Dagelijks zit hij in zijn rolstoelbus waarmee Edith hem wegbrengt naar de opvang, waar hij vijf dagen per week is.

Helaas houdt ook de bus er op een gegeven moment mee op. Dus de ouders van Luuk zijn hard aan het sparen voor een nieuwe rolstoelbus. In totaal hebben ze 28.000 euro nodig. Inmiddels hebben ze al 12.000 euro opgehaald door acties en sponsoring. Ze hebben nog 16.000 euro nodig en daar kunnen ze de hulp van SuperDebby goed bij gebruiken! Ze zoeken namelijk speelgoed en kinderboeken om te verkopen.

Doneer speelgoed en kinderboeken







Edith organiseert op 2 juni 2018 in het Parochiehuis in Pijnacker een beurs om tweedehands speelgoed en kinderboeken te verkopen. Hiermee hoopt ze geld te kunnen inzamelen voor de bus. Gelukkig financieert de gemeente Pijnacker-Nootdorp de ombouw van de bus naar een rolstoelbus, want ook dat kost een vermogen. Op de website Stichting Vrienden van Luuk lees je alles over de ziekte van Luuk en acties die er worden gehouden. Wil je daar even op kijken? Klik dan hier.

Heb jij speelgoed en kinderboeken thuis liggen die je kinderen al een tijd niet hebben aangeraakt? Zijn je kinderen het speelgoed ontgroeid? Lever ze dan in bij de Bruna in winkelcentrum Parade in Nootdorp of Kantoorboekhandel Van Atten aan het Emmapark in Pijnacker. Inleveren bij OmroepWest kan ook: Laan van 's-Gravenmade 2, 2490 AA Den Haag.