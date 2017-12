Gedupeerden brand Newtonstraat in Den Haag kunnen nog niet naar huis

DEN HAAG - Zeventien gedupeerden van de uitslaande brand in de Newtonstraat en de Beeklaan in Den Haag, kunnen de komende dagen nog niet naar huis. Hun woningen hebben brand-, rook- of waterschade opgelopen. In de nacht van maandag op dinsdag woedde in een leegstaand pand van De Zaen Keukens een grote uitslaande brand. Bij de brand vielen geen slachtoffers, wel is de schade aanzienlijk.

Vanwege de brand moesten meer dan vijftig mensen maandagnacht hun woning in allerijl verlaten. Ze werden opgevangen in twee horecazaken in de buurt. De meeste bewoners konden 's nachts weer terug naar huis.

Zeventien bewoners mochten niet terug omdat hun woningen te veel schade hadden opgelopen. Elf mensen zijn naar een door de gemeente geregeld hotel gegaan en zes mensen hebben in eigen kring onderdak gevonden. De zeventien die niet terug kunnen zullen waarschijnlijk ook de kerst elders moeten doorbrengen.



Vlammen uit het dak

Sol Rodriquez is één van hen. Zij moest maandagnacht, samen met haar dochter en vader plotseling haar woning verlaten. 'Mijn dochter werd wakker en toen zagen we aan de achterkant van ons huis de vlammen uit het dak slaan van een gebouw naast ons,' vertelt ze. 'We zijn snel via de woonkamer naar mijn vader gerend en hebben hem wakker gemaakt. De woonkamer en de trap stonden vol rook. De politie riep hard dat we ons huis zo snel mogelijk uit moesten.'

En nu is haar woonkamer een grote, zwarte bende. 'Alles is bedekt met een laag zwarte roet: de tafels, de stoelen, de bank, de kasten en de vloer. Ook is de brandlucht gigantisch. Al onze kleren stinken naar rook.'



Schoonmaken

Rodriquez krijgt hulp van de gemeente Den Haag, die een schoonmaakploeg naar haar toestuurt. Maar tot die tijd kan ze moeilijk stilzitten. 'Ik ga maar beginnen met het schoonmaken van de tafels en de gordijnen. Ik kan de gordijnen alleen niet wassen want er is nog geen elektriciteit.'

Volgens de brandweer was de brand complex. 'In deze wijk zijn veel woningen waar allemaal aanbouwtjes en schuren zijn neergezet,' legt Marco Middendorp van de brandweer uit. "Daardoor is het moeilijk om te brandhaard te traceren. Bovendien verspreid de brand zich snel via plafonds en leidingen.'



Complexe brand

Ook maakte de evacuatie van de tientallen bewoners de brand ingewikkeld. Middendorp: 'We moesten in korte tijd de brand traceren, bewoners uit hun woningen halen en de brand bestrijden. Dat is veel werk in korte tijd.'

Over de oorzaak van de brand valt niets te zeggen. Waarschijnlijk wordt dat nooit duidelijk want de politie heeft het onderzoek daarnaar gestaakt. Het pand waar de brand is ontstaan is helemaal verwoest en dus zijn alle sporen verdwenen.