8150 panelen: De Uithof heeft nu officieel het grootste zonnedak van Den Haag

DEN HAAG - Welgeteld 8150 zonnepanelen liggen er op het dak van De Uithof en daarmee heeft de schaatsbaan het grootste zonnedak van Den Haag. Vandaag werd het officieel in gebruik genomen door wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij).

'Fantastisch. Want daarmee levert De Uithof een gigantische bijdrage om Den Haag klimaatneutraal te maken,' aldus de wethouder. 'Dat is ook nodig, want we moeten dat met de hele stad doen.'

De Uithof is op dit moment bezig met een enorme operatie om veel duurzamer te worden. De afgelopen tijd stapte het bedrijf al over op LED-verlichting. Verder werden alle karts en dweilmachines vervangen of omgebouwd. Die rijden tegenwoordig op stroom, in plaats van op benzine of diesel. Ook wordt veel zuiniger met water omgegaan. Het schaafsel van het ijs wordt bijvoorbeeld opnieuw gebruikt.





Restwarmte hergebruikt

Ook in de gigantische machinekamer in de krochten van het complex is veel vervangen. De restwarmte die bij het koelen van de banen vrijkomt, wordt nu gebruikt om het gebouw te verwarmen.

Volgens de directeur van De Uithof, Eugène de la Croix, gebeurt dat om twee redenen. De onderneming wil graag duurzamer worden én het levert geld op. Want in totaal leidt het tot een besparing van tweeënhalf tot drie ton op de exploitatie. De zonnepanelen en de andere maatregelen vroegen wel een flinke investering. Een deel van dat geld kwam uit een speciaal energiefonds van de gemeente Den Haag en een subsidie van het Rijk.



Flinke maatregelen

Wethouder Wijsmuller wijst erop dat Den Haag in 2040 en wellicht al 2030 klimaatneutraal wil zijn. 'Dat vraag flinke maatregelen. Van de gemeente zelf én van burgers, woningbouwcorporaties en bedrijven. De Uithof neemt die verantwoordelijkheid.'

Volgens hem zet Den Haag op dit moment 'grote stappen'. Wijsmuller: 'Het gaat heel goed, maar we moeten nog wel veel meters maken, dus iedereen moet meedoen.'