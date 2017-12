Drie Hagenaars vast voor voetbalrellen België

DEN HAAG - De politie heeft woensdag drie Hagenaars aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij voetbalrellen in het Belgische Brugge. Het Openbaar Ministerie zegt dat het trio op verzoek van de de Belgische autoriteiten is opgepakt.

De mannen van 22, 23 en 26 jaar oud zouden betrokken zijn geweest bij rellen op 22 oktober na het competitieduel tussen Club Brugge en FC Antwerp (1-0). Het geweld brak uit in een straat waar een berucht supporterscafé is gevestigd. Provocaties door Nederlandse voetbalfans waren volgens de burgemeester van Brugge de aanleiding voor de ongeregeldheden. Er vonden ook vernielingen plaats, onder meer aan huizen en auto's.

De Hagenaars worden nog deze week voorgeleid aan de rechtbank in Amsterdam. Die moet besluiten over het verzoek van de Belgische autoriteiten om de Hagenaars over te dragen.

