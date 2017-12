Deel dit artikel:











Haagse horeca mag vaker feest geven De Grote Markt in Den Haag (Foto: Archief)

DEN HAAG - Er mogen vaker feesten worden gegeven in de Haagse horeca. Het college van B&W wil acht data per jaar gaan vaststellen waarop ondernemers in de uitgaansgebieden gezamenlijk een zogeheten geluidsontheffing kunnen krijgen voor een feest met bijvoorbeeld live-muziek. Daarnaast krijgen individuele horeca-zaken de mogelijkheid om vier keer per jaar een geluidsontheffing aan te vragen. Dat staat in een voorstel dat de wethouders Tom De Bruijn (D66) en Karsten Klein (CDA) vandaag naar de gemeenteraad hebben gestuurd.

In 2016 werd vastgesteld dat er vier collectieve data per jaar zouden komen voor de horeca. Dat aantal wordt nu verdubbeld. Het afgelopen jaar is er veel gepraat over de geluidsoverlast van feestavonden in de horeca. De gemeente ging strenger controleren op geluidsoverlast, waardoor bijvoorbeeld de salsa-avonden in De Boterwaag stopten. Ook kwam er een speciale lawaai-app. Om een evenwicht te vinden tussen de belangen van de ondernemers en de omwonenden is er nu gekozen voor een systeem van collectieve en individuele feestavonden. Op die avonden geldt er geen maximale norm meer voor geluidsoverlast. 'De eindtijd van de avond is de norm,' zo schrijven de wethouders.

Twee uur 's nachts In de uitgaansgebieden Plein, Spui, Buitenhof, Grote Markt, de rest van de binnenstad en Scheveningen wordt die eindtijd een uur verschoven naar twee uur 's nachts op donderdag, vrijdag en zaterdag en naar middernacht op de andere avonden. In de rest van de stad geldt de hele week middernacht als eindtijd. Als beperking geldt dat de feesten alleen binnen mogen worden gehouden, dus niet op het terras. Individuele feesten moeten van tevoren worden aangemeld en een café-eigenaar mag niet vaker dan één keer per twee weken zo'n avond houden. Bovendien geldt voor niet-permanente strandtenten op Scheveningen dat die maar twee keer per jaar een geluidsontheffing mogen aanvragen.

Subsidie voor isolatie Het college heeft ook laten onderzoeken wat een eventuele subsidieregeling voor de isolatie van horecazaken en/of omliggende woningen zou kosten. In een eerste schatting komen de wethouders tot een bedrag van bijna zes miljoen euro. Of dat klopt moet verder worden onderzocht, maar De Bruijn en Klein constateren in hun raadsbrief alvast droogjes: 'daarvoor bestaat momenteel geen ruimte in de gemeentebegroting.'