Ans van der Meer (85) werd op gruwelijke wijze vermoord

DEN HAAG - Ans van der Meer (85), de vrouw die eind juni slachtoffer werd van een roofmoord in haar huis in de Louis Davidsstraat in Den Haag, is op een gruwelijke manier aan haar einde gekomen. Bijna alle ribben en het borstbeen van de bejaarde vrouw waren gebroken. Ze is gestikt, omdat ze een kledingstuk in haar mond had. Dat bleek woensdagmiddag tijdens de eerste zitting in deze rechtszaak

De verdachten, die financieel krap zaten, pinden dezelfde avond nog met de gestolen pinpas van de vrouw. Volgens het Openbaar Ministerie kochten ze er vliegtickets en paspoorten voor om op vakantie te gaan.

Ergens tussen 17.00 uur en 21.00 uur zouden de twee verdachten Paulus O. (43) en zijn partner Najma Z. (34) in hun BMW naar de flat van Ans van der Meer zijn gereden. Hun telefoons hadden ze uitgezet. De vrouwelijke verdachte zou bij de flat op zeven hoog hebben aangebeld. Haar 4-jarige zoon was op dit moment bij oma: 'dus de verdachten hadden de handen vrij,' zei de officier van justitie tijdens de zitting. Volgens vrienden van de oude dame liet zij nooit zo maar vreemde mannen binnen, maar voor haar moordenaar, of moordenaars deed ze toch de deur open.



Rijke weduwe

Waarom zij het doelwit was, lijkt wel duidelijk. Ans, die weduwe was, was een rijke dame, met bezittingen ter waarde van zo'n negen ton. Haar man had jaren voor Shell gewerkt en ze leefde zuinig, vertelde een bevriend echtpaar. Naast haar pinpas werden ook sieraden uit het huis gestolen. Z. verkocht ze op de zwarte markt in Beverwijk en in Rotterdam. Hoe de verdachten bij de bejaarde dame zijn uitgekomen wordt nog onderzocht. De verdachten hebben tot nu toe gezwegen.

De politie vraagt aandacht voor de zaak in het programma Team West, en een week later ook in Opsporing Verzocht. Op camerabeelden is te zien dat er de avond van de moord nog wordt gepind met de pas van Ans. Als er een dag later opnieuw met de pas geld wordt opgenomen heeft de man een opvallende helm op. Zo komt de vrouwelijke verdachte in beeld. Zij kocht de helm even daarvoor bij een Gamma in de Haagse wijk Leidschenveen, tegenover het politiebureau.



Helm

Volgens de verdachte kocht ze helm voor een vriendin, maar meer wil ze daar niet over kwijt. Tot onbegrip van de officier van justitie: 'Nee, we gaan drie maanden zitten en zwijgen over een helm, terwijl je een zoontje van vier thuis hebt.' Haar advocaat voerde nog aan dat het niet genoeg is om alleen op basis van de aankoop van een helm als verdachte in beeld te komen. Al het bewijs dat daarna tegen zijn cliënt verzameld is mag daarom ook niet gebruikt worden, vindt hij.

De twee worden na de aanschaf van de helm in de gaten gehouden. Zo worden onder meer telefoons afgetapt en wordt het duo door een observatieteam in de gaten gehouden. 'Vanaf dag één had ik dat door,' zei Paulus O. nog op de zitting. Ze gingen volgens O. zelfs mee naar het ziekenhuis waar O. werd behandeld voor tumoren in zijn nek.



'We zijn onschuldig'

De man wil daaraan geopereerd worden, maar daarvoor laat de rechter hem niet gaan. Dat zal moeten gebeuren vanuit de gevangenis. Ook zijn partner moet langer vast blijven zitten. 'We zijn onschuldig en horen thuis bij ons gezin,' probeert de vrouw nog, en barst in tranen uit als de de rechter haar vertelt dat ze niet vrij komt. De volgende zitting staat gepland op twaalf maart.