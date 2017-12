'Drugshuis' in Ter Heijde mag voorlopig open blijven

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft besloten dat het huis in Ter Heijde dat burgemeester Agnes van Ardenne wilde sluiten, voorlopig open blijft. In het huis waren drugs gevonden, maar de rechtbank vindt het huis sluiten een te zware maatregel.

Op 2 november werd de Piet Heijnstraat afgezet na een melding van een schietpartij bij de desbetreffende woning. Meerdere mensen hadden een knal gehoord, maar de politie vond geen sporen van een gelost schot. Wel werd er in de woning 3,6 kilo wiet gevonden.

Omdat het voorval voor veel onrust zorgde in Ter Heijde, vond de gemeente Westland dat sluiting van de woning noodzakelijk was. Buurtbewoners zouden zich namelijk veel zorgen maken over hun veiligheid en die van hun spelende kinderen.



Wel of niet geschoten?

De bewoner van het huis maakte bezwaar tegen het besluit van de burgemeester en krijgt gelijk van de rechter. Die vindt de maatregel te zwaar, omdat het nog altijd niet duidelijk is of er wel of niet geschoten is. Ook is er gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de bewoner. De sluiting van de woning is nu opgeschort tot de bezwaarcommissie van de gemeente een uitspraak doet.

Burgemeester Van Ardenne betreurt het besluit van de rechtbank en beraadt zich op vervolgstappen. 'Het algemeen belang is hier ondergeschikt gemaakt aan het belang van één persoon,' zo reageert ze.