Rekening Stedin in 2018 verder omhoog: 'Is schuld van gemeentes'

REGIO - De ruim twee miljoen klanten van netbeheerder Stedin gaan volgend jaar meer betalen. De energierekening van een gemiddeld huishouden gaat namelijk met bijna twintig euro omhoog.

De stijging van de kosten komt doordat Stedin meer precariobelasting op elektriciteitskabels en gasleidingen moet gaan betalen aan de gemeenten. Het netwerktarief voor elektriciteit stijgt daardoor in 2018 met 4,6 procent en het gastarief met 7,9 procent. Stedin transporteert gas en electriciteit in het grootste deel van onze regio.

Volgens financieel directeur Gerard Vesseur van Stedin was het tarief maar met 1 procent gestegen als er geen precariorecht was geweest. 'De kosten lopen door de gemeentelijke heffingen onnodig op, terwijl het energienetwerk er niets beter van wordt,' aldus Vesseur.



Precario niet meer toegestaan

Opvallend is dat het invoeren van precario op kabels en leidingen sinds vorig jaar niet meer is toegestaan. Vlak voor die regeling inging hebben tientallen gemeenten deze belasting toch nog ingevoerd. Het aantal precario heffende gemeenten in Stedin-gebied is daardoor verdubbeld van 30 naar 58.

Hoewel het invoeren van precario op kabels en leidingen inmiddels dus niet meer mag, geldt er wel een overgangsregeling voor gemeenten die al precario heffen. Hierdoor duurt het nog tot zeker 2022 voordat deze belasting definitief van de energierekening verdwijnt.