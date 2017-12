West Wekker: Uitspraak zaak Mitch Henriquez en VVSB krijgt Roda JC op bezoek in strijd om beker

REGIO - Goedemorgen! Vandaag wordt duidelijk of de agenten die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez een straf krijgen. De rechter doet vanmiddag om 13.00 uur uitspraak. En voetbalclub VVSB krijgt bezoek uit Limburg in de strijd om de KNVB-beker. Dit en meer lees je in de West Wekker.

1. Uitspraak in rechtszaak Mitch Henriquez

Een spannende dag voor de nabestaanden van Mitch Henriquez en de politie-agenten. Krijgen de verdachte agenten wel of geen straf vanwege hun betrokkenheid bij de dood van Mitch Henriquez? Via Omroep West volg je de uitspraak op de voet. De uitspraak is live te volgen via onze website, app en via Facebook.

2. VVSB krijgt Roda JC op bezoek

De supporters van VVSB geloven erin: Roda JC wordt vanavond verslagen. Voor de derde jaar op rij staat het voetbalteam uit Noordwijkerhout in de achtste finale van het KNVB-bekertoernooi. Om 18.30 uur is de aftrap.

3. Wordt Frans B. veroordeeld om oplichten zeevisclub De Pierewaaiers?

Frans B. hoort van de rechter of hij wordt veroordeeld voor het oplichten van de Scheveningse zeevisclub De Pierewaaiers. Het Openbaar Ministerie heeft 120 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist tegen de 55-jarige man uit Amersfoort. De visclub had ruim 23.000 euro opgehaald voor een reddingsactie voor de Scheveningse Pier, maar B. zou het geld hebben doorgesluisd naar zijn eigen rekening.

4. Ans van der Meer (85) werd op gruwelijke wijze vermoord

Ans van der Meer (85), de vrouw die eind juni slachtoffer werd van een roofmoord in haar huis in de Louis Davidsstraat in Den Haag, is op een gruwelijke manier aan haar einde gekomen. Bijna alle ribben en het borstbeen van de bejaarde vrouw waren gebroken. Dat bleek gisteren tijdens de eerste zitting in deze rechtszaak

5. Drie Hagenaars vast voor voetbalrellen België

De politie heeft gisteren drie Hagenaars aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de voetbalrellen in het Belgische Brugge. Het Openbaar Ministerie zegt dat het trio op verzoek van de de Belgische autoriteiten is opgepakt.

Weer

Vandaag is er veel bewolking en valt er af en toe wat (mot)regen. De temperatuur komt wat te hoog uit voor de tijd van het jaar: 9 of 10 graden.

Vandaag om 17.00 uur op TV West

In ‘Ik denk aan jou’ brengt presentator Johan Overdevest licht in de donkere decembermaand bij eenzame Hagenaars. Gelukkig zijn er in Den Haag veel initiatieven die ertoe bijdragen dat mensen met elkaar in contact komen. De Boodschappen Begeleidingsdienst bijvoorbeeld begeleidt mensen die weinig contacten hebben, slecht ter been zijn of zich onveilig voelen.