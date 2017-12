Tien kilo illegaal vuurwerk in kelderbox Waddinxveen

WADDINXVEEN - In een kelderbox in Waddinxveen heeft de politie woensdag tien kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Het vuurwerk komt uit Polen en België.

'We zijn de verdachte op het spoor gekomen dankzij een tip', meldt de politie. 'Hij zit op dit moment nog vast.'

De Haagse politiechef Paul van Musscher wil dat het illegale vuurwerk van de markt verdwijnt. Dat zei hij deze week in het Radio West-programma Studio Haagsche Bluf. 'Als je kijkt naar de kracht van dit vuurwerk - ik blijf het maar 'explosieven' noemen - dan houd ik mijn hart vast', zei de politiechef.



Al ruim 600 kilo in beslag genomen

Hij roept de ouders op goed te kijken wat hun kind in huis heeft. 'Want als je meerdere van dit soort dingen in huis hebt en het gaat af; de gevolgen zijn niet te overzien. Je moet het niet willen. Better safe than sorry.'

Dit jaar zijn al meer dan veertig verdachten aangehouden en is er meer dan 800 kilo vuurwerk in beslag genomen en bijna drieduizend stuks los vuurwerk. In 2016 zijn 55 mensen aangehouden, onder wie 30 minderjarigen. Er werd 1244 kilo vuurwerk in beslag genomen en 2913 losse stukken vuurwerk.

