Visclub Pierewaaiers hoopt op veroordeling 'Redder van Scheveningse Pier'

DEN HAAG - Frans B. (55) uit Amersfoort hoort donderdag of hij wordt veroordeeld voor het oplichten van de Scheveningse zeevisclub De Pierewaaiers. De 'Redder van de Scheveningse Pier' wordt ervan verdacht ruim 23.000 euro van een crowdfundingsactie in eigen zak te hebben gestoken. Het Openbaar Ministerie eiste een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen Frans B.

UPDATE: Verdachte van oplichting zeevisclub De Pierewaaiers vrijgesproken

Leden van de visclub, die de Pier als hun 'stekkie' gebruikten, hadden 23.212 euro ingezameld om een reddingsactie voor het failliete bouwwerk te steunen. Politicus Richard de Mos en horeca-ondernemer Aad Rog startten in 2013 met B. een crowdfundingsactie om de Pier te redden. B., die vond dat het 'iconische' bouwwerk behouden moest blijven, ging er uiteindelijk zelf met het geld vandoor.

'Waarschijnlijk heeft hij het geld dezelfde dag nog naar zijn eigen rekening doorgesluist', zegt Leen Harpe, voorzitter van de Scheveningse zeevisclub in Muijs in de Morgen op Radio West. 'De Pier is een unieke plek in Nederland. Daar wilden wij onder geen beding weg. We dachten: het zit wel goed.'



'Alles verdwijnt in zijn achterzak'

Harpe vindt de werkwijze van B. 'belachelijk'. 'Zijn advocaat zei nog dat hij het zo moeilijk had gehad met alle media-aandacht. Maar ondertussen is hij wel begonnen met een nieuw bedrijfje, waar hij nog geen winst mee maakt. Met zijn intuïtie zal dat ook nooit gebeuren, want alles verdwijnt altijd in zijn eigen achterzak.'

De visclub hoopt op gerechtigheid. 'Hij hoeft van mij niet de gevangenis in, maar ik hoop dat hij dit soort praktijken niet meer kan doen. Kijk: wij zijn ons geld gewoon kwijt. Van een kale kip kun je niet plukken, maar ik hoop voor de toekomst dat dit niet meer kan gebeuren.'

