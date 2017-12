Voorwaardelijke celstraf voor agenten in zaak Mitch Henriquez

DEN HAAG - De twee agenten die betrokken zijn bij de fatale aanhouding van Mitch Henriquez krijgen een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. De twee zijn schuldig aan het medeplegen van mishandeling met de dood tot gevolg. Dat heeft de rechtbank donderdag bekendgemaakt in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Henriquez overleed bijna 2,5 jaar geleden een dag na zijn aanhouding tijdens Night at the Park in het Haagse Zuiderpark. De 42-jarige Arubaan had tegen agenten geroepen dat hij een wapen bij zich had en daarbij naar zijn kruis gewezen.

Bij zijn arrestatie verzette hij zich zo heftig dat er vijf agenten nodig waren om hem in bedwang te houden. De rechtbank vindt dat de aanhouding van Henriquez rechtmatig was. 'Er was alle aanleiding om Henriquez aan te houden', omdat hij de openbare orde verstoorde, aldus de rechtbank.



Nekklem

De rechter oordeelt verder dat Henriquez als gevolg van het daaropvolgende geweld is overleden. In het bijzonder de door een van de agenten toegepaste nekklem heeft dat veroorzaakt, zo concludeerde hij. 'Een ernstig feit, met een tragisch gevolg', zei hij. Hij stelt dat de agenten een 'grote fout, met zeer ernstige gevolgen' hebben gemaakt.

Wel wees de rechter in het vonnis op de bijzondere situatie van agenten. 'Als er onrust of gevaar dreigt dan kan een burger weglopen. Maar een agent niet. Van hem of haar wordt verwacht dat hij of zij optreedt om de situatie onder controle te brengen. Zo nodig wordt daarbij het eigen lichaam in de strijd gegooid. Dat is gebeurd, totdat het maatschappelijk doel bereikt is dat de situatie onder controle was.'



Anoniem

Bij de uitspraak waren de twee agenten aanwezig. Zij werden, net als tijdens de inhoudelijke behandeling, in de rechtszaal aangeduid als DH01 en DH02. Ook de nabestaanden waren in de rechtbank aanwezig.

