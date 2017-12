Schimmel en vocht; school Voorburg wacht al 20 jaar op nieuw pand

VOORBURG - Al twintig jaar wacht Veurs Voorburg op een nieuw schoolgebouw. Nu het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg eindelijk de nieuwbouwplannen heeft goedgekeurd, lijkt dit nieuwe gebouw er te komen. Dat gaat echter niet voor 2021 gebeuren. En dat moet sneller, vindt schooldirecteur Remco Hulsbergen.

'Twintig jaar geleden kwamen we erachter dat onze school eigenlijk wel aan vervanging toe was', vertelt Hulsbergen in het programma Muijs in de Morgen op Radio West. 'Toen ik bij deze school begon drie jaar geleden lag er al een plan. Dat ging uiteindelijk niet door: te duur. Nu is er een andere locatie gevonden en lijkt het nieuwe pand er te gaan komen. Daar zijn we natuurlijk harstikke blij mee.'

Het gebouw aan de Van Horvettestraat in Voorburg is ondertussen 60 jaar oud. 'Daarbij komen ook de bijbehorende gebreken', zegt Hulsbergen. 'We moeten extra investeren om vocht en schimmel tegen te gaan. De hal vreet energie, in de wintermaanden is het gebouw lastig warm te stoken. Al die euro's zouden we liever steken in een nieuwbouwpand.'



Sporthal en kinderdagverblijf

Het maken van plannen voor een nieuw schoolgebouw kost veel tijd, vindt de schooldirecteur. Behalve een schoolgebouw komt er ook een sporthal, kinderdagverblijf en sociale nieuwbouw. 'Dat worden tientallen woningen in twee gebouwen van vijf verdiepingen hoog. Die zullen worden gebouwd op een stuk grond dat nu braak ligt, wat veel ruimte geeft. Niet iedereen in de buurt zit op die verandering te wachten. Als men bezwaar aantekent, dan kost dat tijd en dat gaat ten koste van de school.'

