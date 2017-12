Barney ziet dubbels weer scherp dankzij opticien Raymon: 'Zijn bril zat scheef'

DEN HAAG - Raymond van Barneveld begon dinsdag erg overtuigend aan het WK darts. Met overmacht klopte hij in de eerste ronde de Engelsman Richard North. Met dank aan opticien Raymon Bartels uit het Drentse Zuidlaren: 'Ik zag dat hij geen goed zicht had.'

Van Barneveld speelde tijdens het duel met lenzen, op advies van opticien Bartels. Die zag 'Barney' eens op tv darten terwijl hij - vanwege zijn diabetes - een bril droeg. Het viel hem op dat die scheef stond. 'Ik zag dat hij daarmee geen goed zicht had', vertelt Bartels.

Daarop stuurde hij Van Barneveld een berichtje via Facebook. Ze maakten een afspraak en zochten samen naar een bril die zowel het dartsbord als de pijl scherp in beeld zou kunnen brengen. 'We zijn uiteindelijk uitgekomen op lenzen die hij een week lang kan dragen', vertelt Bartels. 'Dan een dagje niet - zodat zijn ogen rust krijgen - en dan weer een week. Door die lenzen heeft hij een rustiger beeld, en hierdoor ook meer vertrouwen.'



Blik tijdens het darten

Van Barneveld is erg blij met de Drentse hulp. 'Ik heb een shirt van hem gekregen', vertelt Bartels. 'Mét zijn handtekening en nieuwe dartspijlen. Die gooien goed, moet ik zeggen...'

Barney won zijn eerste ronde met 3-0 , met een gemiddelde van 102 per beurt. 'Barney' was goed voor drie 180-scores en gooide zeventien keer 140 of hoger.

Van tevoren hield Van Barneveld nog rekening met een lastig duel. Hij omschreef North als 'een gevaarlijk gozertje'. Maar de Hagenaar was dinsdag vlijmscherp op zijn dubbels - bijna vijftig procent van al zijn pogingen om uit te gooien was raak - en ook scorend was hij zijn opponent de baas. Bartels: 'Het was een uitstekende partij, ik ben super trots op hem.'