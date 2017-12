Ho ho ho, het is kerstvakantie! 11 tips om leuke dingen te doen met je (klein)kind

REGIO - Hoera, het is kerstvakantie! Samen met Kidsproof hebben we ze weer voor je op een rij gezet: de elf állerleukste tips om er samen met je (klein)kind op uit te gaan in onze mooie regio!

1. Workshops in het Mauritshuis - Den Haag, kerstvakantie 23 december t/m 7 januari

Neem je (klein)kinderen mee naar het Mauritshuis! De kleintjes gaan op pad met Maurits Muis en maken een minimuizenschilderij. Grotere kids maken een winterlandschap met zelfgemaakte verf. Leuk!

2. Gratis klimmen bij de BubbelJungle - Leiderdorp, kerstvakantie

De hele dag spelen en ravotten kan bij de BubbelJungle. Deze kerstvakantie mogen de kinderen gratis klimmen in het klimpark bij de entree van de binnenspeeltuin.

3. DELA Beach Open - Den Haag, 3 t/m 7 januari

De beste beachvolleyballers ter wereld komen in actie tijdens het DELA Beach Open op de Sportcampus Zuiderpark. Met een speciale Kids Zone en nog veel meer activiteiten.

4. Rijksmuseum Boerhaave - Leiden, kerstvakantie 23 december t/m 7 januari

Na een grote verbouwing is Rijksmuseum Boerhaave weer open. Met deze vakantie leuke workshops voor nieuwsgierige aagjes, zoals 'Wiskunde in de kerstboom' en het 'Rondje Wetenschap'.

5. Avonturentocht - Meijendel, 23 december t/m 7 januari

Ontdek de duinen, klim in een boom, fluit als een vogel en ga op zoek naar natuurschatten. De speciale Avonturentocht in Meijendel is leuk voor het hele gezin.

6. Winter Wonder Weken - Leiden, t/m 7 januari

Het is gezellig in hartje Leiden tijdens de Winter Wonder Weken. Lekker schaatsen op de gracht, in het weekend met Olaf van Frozen. Vlakbij is de nostalgische kermis.

7. Maak je eigen instrument - Den Haag, 28 december en 4 januari

Welke instrument vind jij het mooist klinken? Een tambú, een harp, een luit? Kom erachter in het Haags Historisch Museum en maak je eigen muziekinstrument!

8. Kids Winter Challenge - Leiden, 28 december

Doe mee met de Kids Winter Challenge op 28 december. Eerst schaatsen in de Schaatshal, daarna zwemmen in zwembad De Zijl. Uiteraard met medaille na afloop!

9. Winterweken - Den Haag, t/m 7 januari

Tijdens de Winterweken is Madurodam extra sfeervol met maar liefst 60.000 lichtjes, besneeuwde kerstbomen, schaatsertjes op de grachten... prachtig! En ga je ook op de foto met de kerstman?

10. Scrooge – Den Haag, 23, 26, 27 en 28 december

Scrooge, het klassieke kerstverhaal van Charles Dickens, is te zien als uniek interactief theater in het Zuiderparktheater. Leuk voor de hele familie.

11. Nieuwjaarsduik bij Buitenhuis – Valkenburgse meer, 1 januari

Begin het nieuwe jaar goed met een nieuwjaarsduik! Dat kan ook in het Valkenburgse meer. Bij het gezellige Brasserie Buitenhuis warm je lekker op bij de vuurkorf, mét warme choco.