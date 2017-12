Deel dit artikel:











Haags project 'Leven in Laak' krijgt subsidie van Protestantese Kerk Team van Leven in Laak (Bron: website LeveninLaak via Youtube)

DEN HAAG - De Protestantse Kerk heeft bekendgemaakt welke projecten subsidie krijgen van het fonds Kerk en Wereld. Een van de gelukkigen is de buurtkerk 'Leven in Laak' in Den Haag. Gedurendende drie jaar krijgen zij een bedrag van maximaal 50.000 euro per jaar.

Het fonds stelt het geld beschikbaar voor projecten die wederzijds begrip versterken en mensen stimuleren om blijvend samen op te trekken. 'Leven in Laak' is al een tijdje actief als buurtkerk in het multiculturele Haagse stadsdeel. Petra de Nooy, pionier bij 'Leven in Laak', wil een koffietentje beginnen onder de naam KoffieToko. 'De toekenning is echt mooi nieuws voor ons', zegt ze. De combinatie van sociaal ondernemen én kerk-zijn is weinig bekend, maar volgens fonds Kerk en Wereld kan het elkaar juist ontzettend versterken. 'Met de KoffieToko wordt een toegankelijke thuisplek gecreëerd en aan de andere kant kunnen mensen met afstand tot werk aan de slag als barista', aldus het fonds.

Protestantse Kerk wil verbinden Het fonds Kerk en Wereld, onderdeel van de Protestantse Kerk, vindt het verbinden van mensen in de Nederlandse samenleving met verschillende geloven, kleur of achtergrond belangrijk. Daarom stelde het fonds dit najaar een groot bedrag beschikbaar voor initiatieven die groepen mensen met elkaar samen brengen. De andere winnaars van de 'Tender 2017' zijn het Bijbels Museum in Amsterdam en New Dutch Connections in Utrecht.