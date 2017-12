SP Den Haag zet in op veel meer sociale huurwoningen

DEN HAAG - Het aantal sociale huurwoningen in Den Haag moet flink opgeschroefd worden. Bij nieuwbouwplannen moet 35 procent van de huizen uit sociale woningen bestaan. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de Haagse SP 'Met elkaar voor elkaar'. Ook wil de partij af van de 'tegenprestatie' die mensen met een bijstandsuitkering moeten leveren.

Volgens de SP gaat het beter met de economie maar voelen veel mensen dat nog niet in hun portemonnee. SP-lijsttrekker Hanne Drost: 'Veel mensen zijn nog nauwelijks bijgekomen van de miljardenbezuinigingen van Rutte II. Zij hebben recht op een stadsbestuur dat begrijpt waarvoor ze is opgericht: werken aan eerlijke banen voor jong en oud, fatsoenlijke woningen en goede en toegankelijke zorg.'

De SP wil daarom dat 35 procent van de nieuwbouwwoningen, sociale huurwoningen zijn. Met corporaties moeten bindende afspraken gemaakt worden over de bouw van extra sociale huurwoningen. Bovendien moet er een actieplan komen om meer middeldure huurwoningen te bouwen. Voor de bouw van betaalbare woningen trekt de partij 25 miljoen euro uit.



Armoedebestrijding

De partij zet verder 19 miljoen euro in om armoede te bestrijden. Zo wil de SP af van de tegenprestatie voor een bijstandsuitkering. 'Hagenaars die in ruil voor een bijstandsuitkering moeten werken, worden niet langer misbruikt', staat in het verkiezingsprogramma. 'Zij krijgen tenminste het minimumloon. Bij volwaardig werk hoort een volwaardig loon. Zij krijgen de rechten en plichten die bij werknemerschap horen.'

Tegelijkertijd snijdt de SP in 'eigen vlees'. De raadsvergoeding wil de partij met twintig procent verlagen en de fractiebudgetten met tien procent. Ook de ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders moet twintig procent inleveren. Hiermee bezuinigt de SP 1,4 miljoen euro.



Grote projecten

Verder hekelt de partij grote prestigeprojecten van het stadbestuur. Hanne Drost: 'Prestigepolitiek en losgeslagen wethoudershobby's waar vrijwel niemand op zit te wachten. Denk aan het Spuiforum 2.0, The Hague Beach en het Internationaal Park hebben wat de SP betreft na 21 maart geen plaats meer in de Haagse politiek.'

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart volgend jaar.