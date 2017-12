Zandmotor voor de Zuid-Hollandse kust krijgt Engels broertje

TER HEIJDE - De Zandmotor die voor de kust ligt tussen Kijkduin en Ter Heijde, krijgt navolging voor de Engelse kust. In 2011 werd er 20 miljoen kuub zand in zee gestort. Door wind, golven en stroming haar werk te laten doen, heeft dat zand zich verspreid en vormt een natuurlijke kustbescherming. Deze techniek gaan ze nu ook in Engeland toepassen.

Door de zware stormen van 2007 en 2013 is een groot deel van het zand voor de kust van Engeland weggespoeld. In 2013 zakten daardoor zelfs huizen die op de kliffen stonden in zee. Om verdere erosie te voorkomen wordt er nu voor de kust van Norfolk een zandmotor gemaakt naar Nederlands voorbeeld. Die beschermt de gasterminal in Bacton en de naastgelegen dorpen.

'Eigenlijk zetten we de tijd 20 jaar terug', zegt kustdeskundige Jaap Flikweert van Royal Haskoning. 'Die kuststrook met dorpen zal op termijn zeker verdwijnen doordat het eiland aan de oosterlijke kant al sinds de ijstijd langzaam wegzakt en de kust afbrokkelt. Maar door de zandmotor zal dat proces worden vertraagd.' Flikweert, die uit Naaldwijk komt en nu al jaren aan de oostkust van Engeland woont, is trots dat onze zandmotor in aangepaste vorm en kleiner naar Engeland gaat.

LEES OOK: Wandelaar Rob vraagt zich af: Waar komt het kleverige zand vandaan bij de Zandmotor?