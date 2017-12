Deel dit artikel:











Groep de Mos eist verbod op demonstratie in Schilderswijk Foto: ANP

DEN HAAG - De Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad roept burgemeester Pauline Krikke op een demonstratie donderdagavond in de Schilderswijk te verbieden. Via sociale media roepen diverse organisaties op om op het Hobbemaplein te protesteren 'tegen politiegeweld'. Dit omdat de rechter vandaag uitspraak doet in de zaak Mitch Henriquez.

Groep de Mos wil dat de burgemeester deze demonstratie niet toestaat. 'Deze wijk is eindelijk aan het opkrabbelen na de heftige rellen die daar naar aanleiding van eerdere demonstraties zijn geweest. Opbouwwerkers en vele anderen hebben keihard geknokt om de wijk weer in de lift omhoog te krijgen. Nieuwe mogelijke ongeregeldheden doen dat harde werken in rook opgaan. Niet goed. Noch voor de bewoners en ondernemers, noch voor het imago van de stad Den Haag,' stelt fractievoorzitter Richard de Mos in een verklaring. Hij gaat Krikke telefonisch verzoeken de demonstratie te verbieden. 'Demonstreren is een groot recht, maar veilig wonen en ondernemen ook. Daarom moet de burgemeester AFA opdragen om niet naar de Schilderswijk te komen en een andere locatie aanwijzen.'

Meerdere zaken Een organisatie die zich 'Stop politiegeweld' noemt, schrijft op Facebook dat zich de afgelopen jaren meerdere zaken hebben voorgedaan waarbij 'agenten straffeloos' mensen kunnen 'vermoorden'. Ook zouden agenten 'arme mensen' in de Schilderswijk 'straffeloos kunnen terroriseren en intimideren'. De woordvoerder van de burgemeester laat weten dat de gemeente niet officieel in kennis is gesteld van de demonstratie. 'Uiteraard zijn we wel voorbereid op diverse scenario's, in samenwerking met politie en andere partners.' BEKIJK: Live:uitspraak zaak Mitch Henriquez