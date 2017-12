Zieke Marlies kan eindelijk weer eens optreden als clown Zoë

DEN HAAG - In aflevering drie van 'Ik denk aan jou' vertelt de 35-jarige Marlies over haar hersenziekte Myalgische encefalomyelitis (ME) en wat het betekent voor haar leven om nog maar zo'n 35 procent energie te hebben.

Marlies heeft een man en dochter en genoeg familie en vrienden om zich heen en toch voelt zij zich vaak eenzaam. Dat gevoel heeft ze vooral als ze met andere mensen is. Die vertellen dan enthousiast over wat ze gedaan hebben en nog gaan doen en voor Marlies is dat heel lastig omdat zij door haar constante gebrek aan energie aan weinig activiteiten mee kan doen. En ze voelt zich dan vooral eenzaam omdat ze zichzelf mist.

Vaak beginnen mensen over haar ziekte en vragen hoe het met haar gaat. Goed bedoeld, maar Marlies wil ook graag gezien worden als Marlies en niet als patiënt. Ze heeft zoveel andere gespreksonderwerpen en interesses. Haar grootste hobby is mensen vermaken als clown en daarom heeft Johan geregeld dat zij mag optreden voor eenzame ouderen die ook wel wat afleiding kunnen gebruiken. Het is een kort optreden, omdat Marlies het niet lang volhoudt, maar zowel Marlies als de ouderen hebben er enorm van genoten.

Wil je in contact komen met Marlies of meer informatie over clown Zoë en de harpiste Lucia Wisse? Stuur dan een mail naar ikdenkaanjou@omroepwest.nl

De derde aflevering kun je hier terugkijken.