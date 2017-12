Verdachte van oplichting zeevisclub De Pierewaaiers vrijgesproken

DEN HAAG - Frans B. die verdacht werd van het oplichten van de Scheveningse zeevisclub De Pierewaaiers is vrijgesproken. Volgens de rechter is niet bewezen dat hij 23.000 euro heeft gestolen. Het Openbaar Ministerie had een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand geëist.

Frans B. startte in 2013 samen met gemeenteraadslid Richard de Mos en horecaondernemer Aad Rog een reddingsactie voor de Pier. Een crowdfundingsactie moest voorkomen dat het 'iconische' bouwwerk verloren zou gaan. De Pier dreigde failliet te gaan vanwege achterstallig onderhoud.

De Pierewaaiers, die de Pier als thuisbasis heeft, had 23.212 euro opgehaald voor de reddingsactie. Frans B. zou het geld echter hebben doorgesluisd naar zijn eigen rekening. De zeevisclub deed vervolgens aangifte.



'Niet bewezen'

Maar de rechter achtte verduistering dus niet bewezen en sprak de 55-jarige man uit Amersfoort vrij. De rechter heeft onder andere kritiek op het politieonderzoek. 'Zo is er geen nader onderzoek gedaan naar de verklaring van de verdachte bij de politie over hoe het volgens hem is gegaan en welke afspraken er volgens hem zijn gemaakt over het geld', stelde de rechter. 'Ook is er geen onderzoek gedaan naar andere, relevante bronnen. Het dossier roept daarom veel vragen op die niet kunnen worden beantwoord.'

Ook kan niet bewezen worden dat Frans B. een oplichter is. 'Dat zou het geval zijn als hij onder een valse naam of een valse hoedanigheid door listige kunstgrepen en verzinsels, donateurs zou hebben bewogen om geld over te maken en zichzelf te verrijken.'



Teleurgesteld

Frans B. en zijn advocaat waren niet bij de uitspraak. De Pierewaaiers, die wel in de rechtszaal aanwezig waren, zijn zwaar teleurgesteld.

'Je kan hier dus gewoon geld stelen en ermee wegkomen', reageert Leen Harpe van de zeevisclub. 'Dat is zeer teleurstellend voor ons. We zijn er gewoon ingestonken en Frans B. lacht zich rot. Maar voor ons stopt het hier en we kunnen niet anders dan ons erbij neerleggen.'

