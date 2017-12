Deel dit artikel:











Open Je Hart OpenJeHart Ik denk aan jou

DEN HAAG - Eén van de initiatieven in Den Haag die mensen helpt met elkaar in contact te komen is OpenJeHart. OpenJeHart wil mensen duurzaam met elkaar verbinden en is bestemd voor mensen die samen met anderen letterlijk en figuurlijk weer in beweging willen komen. OpenJeHart doet dit met het aanbieden van een uitgebreide activiteitenagenda die mensen in staat stelt om nieuwe contacten op te doen. Mannen en vrouwen, jong of oud, single of in een relatie, van welke nationaliteit dan ook, iedereen is welkom.

De basis van OpenJeHart zijn de wekelijkse wandelingen. Gewoon om lekker te bewegen, maar ook om gesprekken met anderen aan te knopen wanneer je dat wilt. Een mooi onderdeel is de gelegenheid om samen met elkaar tegen een geringe vergoeding een gezonde maaltijd met elkaar te nuttigen. Dit kan in een van de eetgelegenheden die OpenJeHart een warm hart toedragen. De begeleiding van de groepen van OpenJeHart is in handen van professionele en gecertificeerde coaches. Via bijvoorbeeld speciale thema-avonden is er ook de mogelijkheid te werken aan persoonlijke groei. De ervaring leert dat leden van OpenJeHart onderling veel voor elkaar kunnen betekenen. Er ontstaat een sociaal netwerk waarbij mensen een beroep op elkaar kunnen doen. Of het nu gaat om vervoer, hulp bij computerproblemen of een klusje in de tuin, vaak is er altijd wel iemand die kan of wil helpen. Kijk voor meer informatie over OpenJeHart op www.openjehart.nu