Boer moet vier maanden zitten voor verwaarlozing zieke kalfjes

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een veehouder uit Alphen aan den Rijn is door de rechtbank veroordeeld tot vier maanden cel vanwege verwaarlozing van zijn vee. In april dit jaar constateerde een controleur dat de boer drie zieke kalfjes niet liet behandelen door een dierenarts. De man was daarvoor al vaker betrapt op dierenverwaarlozing.

Voor de verwaarlozing van de drie rundkalveren krijgt hij twee maanden cel. Bovendien moet hij alsnog twee maanden extra gaan zitten, vanwege een voorwaardelijke celstraf die begin dit jaar was opgelegd. Hij was toen ook al aangeklaagd vanwege verwaarlozing van zijn vee.

De 46-jarige veehouder was donderdag niet op de zitting aanwezig. Volgens de officier van justitie heeft hij er een 'zooitje van gemaakt' op zijn erf aan de Landlustweg in Alphen. De drie kalfjes hadden verschillende ontstekingen. In maart zou de boer gezegd zijn dat hij er een dierenarts bij moest halen. Bij een tweede controle in april had hij dat nog steeds niet gedaan, aldus de officier.



Stallen onder de mest en plas

'Het dierenwelzijn is bij mijnheer niet in orde', zei de aanklager tijdens de rechtszitting. Volgens de controleur waren de verblijfruimten voor de dieren besmeurd met mest en urine. De man geen agrarische opleiding hebben gehad. Hij zou ongezonde dieren bij andere agrariërs opkopen met de bedoeling ze 'op te lappen'. Dat lukt hem volgens de officier van justitie echter niet. 'De verdachte is niet geschikt om vee te houden.'

De officier eiste in totaal zes maanden cel tegen de boer. De rechter haalde daar twee maanden vanaf. Daarnaast besloot de rechter dat de veehouder de komende tien jaar geen vee meer mag houden. Alleen als de inspectiedienst NVWA het toestaat, mag hij toch nog dieren op zijn bedrijf stallen.