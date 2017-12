Familie Mitch Henriquez: agenten hadden cel in gemoeten

DEN HAAG - De twee agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez hadden een onvoorwaardelijke celstraf moeten krijgen. Dat vinden de familieleden van de overleden Arubaan.

De neef van Henriquez, Alex, liet direct na afloop van het vonnis weten dat hij en zijn familie 'niet helemaal tevreden' zijn met de door de rechtbank opgelegde zes maanden voorwaardelijke celstraf. 'Een onvoorwaardelijke celstraf had een duidelijker signaal afgegeven.'

'De uitspraak is een opluchting, maar we zijn niet helemaal tevreden. We vinden de straf te laag. De rechtbank zegt dat de familie van de agenten hebben geleden, maar wij hebben ook geleden', aldus Alex.



Verheugd

Advocaat Richard Korver, die de nabestaanden het hele proces heeft bijgestaan, liet weten dat de familie wel verheugd is dat het geweld tegen Henriquez niet ongestraft is gebleven.