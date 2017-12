Steijn vecht schorsing van twee duels aan

DEN HAAG - Maurice Steijn gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk. De Haagse trainer van VVV-Venlo kreeg het voorstel voor zijn gedrag in de door zijn ploeg met 4-1 verloren bekerwedstrijd van woensdag tegen PSV.

Steijn reageerde in de blessuretijd van de eerste helft woedend op de gelijkmaker van PSV. Volgens de Haagse trainer hadden de Eindhovenaren ten onrechte een vrije trap gekregen. Doordat Steijn bleef protesteren, moest hij na de rust op de tribune plaatsnemen.

'Deze straf vinden wij buitenproportioneel', aldus algemeen directeur Marco Bogers. 'Maurice wist dat hij te ver was gegaan en heeft daarvoor zijn excuses aangeboden aan de scheidsrechter en de vierde official en daarna ook nog eens in het openbaar.'

