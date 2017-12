Veroordeelde agenten zaak Mitch Henriquez overwegen hoger beroep

DEN HAAG - De twee veroordeelde agenten die betrokken waren bij de fatale aanhouding van Mitch Henriquez overwegen in hoger beroep te gaan. Dat hebben de advocaten van de twee agenten donderdag laten weten.

De agenten zijn donderdag door de rechtbank veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf. 'De verdediging is uiteraard teleurgesteld over de uitspraak van de rechtbank en gaat het vonnis grondig nader bestuderen', schrijven de advocaten op hun website.



Politievakbond: 'Alleen maar verliezers'

Ook politievakbond ACP reageerde na de uitspraak van de rechter. 'In deze zaak zijn er alleen maar verliezers, zowel aan de kant van de nabestaanden als aan die van de politie', zegt Gerrit van de Kamp. Zijn bond gaat de uitspraak grondig bestuderen, om te kijken of er verdere consequenties voor de werkwijze van agenten aan moeten worden verbonden.

'De rechter heeft gesproken. We zullen de uitspraak natuurlijk respecteren', aldus Van de Kamp verder. Volgens hem zal de uitspraak nog wel een tijdje het gesprek van de dag zijn in politieland, omdat iedereen zich afvraagt wat dit voor hem of haar betekent.

